Fuorimargine festival nelle vie della città 

Entra nel vivo il Fuorimargine festival, il progetto del Centro di danza e arti performative della Sardegna.

Un calendario fitto di appuntamenti tra prime nazionali e produzioni che disegnano il quadro degli slanci che animano la scena contemporanea. Dopo Irene Russolillo, che ha aperto la manifestazione con Fatigue, la rassegna prosegue sabato con Darkness Picnic, l’opera site-specific della compagnia Dom che affronta il tema dell’abitare negli spazi pubblici, invitando il pubblico a un esercizio collettivo di riposo e sospensione. Liberamente ispirata al film Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir e all’omonimo romanzo di Joan Lindsay, la performance si articola in un prologo all’interno di uno spazio chiuso, una breve camminata e un picnic all’aperto. Nel buio della notte, tra silenzi e suoni indecifrabili, il pubblico può abbandonarsi al potere seduttivo della natura, perdendosi in una dimensione sospesa tra sogno e veglia.

Il luogo di incontro per il pubblico sarà la Sala Convegni della Cgil in viale Monastir 17 dove sarà possibile anche acquistare i biglietti. Lo spettacolo avrà inizio alle 18.

Il progetto è inserito all’interno di Bloc, rassegna finanziata da Cagliari dal vivo, ed è organizzato da Sardegna Teatro e Basstation.

Il festival continuerà il prossimo 18 ottobre all’Auditorium del Conservatorio con “Replica”, una creazione che nasce dal dialogo tra due generazioni di danzatori e coreografi: il duo composto da Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, e quello formato da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni.

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