“Fuorimargine”, a Cagliari la danza contemporanea  

Prime nazionali, artisti internazionali, talenti emergenti, creazioni site-specific, per dare risalto alla vitalità della danza contemporanea. Fuorimargine festival si propone da sabato al 22 novembre a Cagliari alla Manifattura di viale Regina Margherita. È un progetto del Centro di Produzione di danza e arti performative della Sardegna giunto alla XXXI edizione.

Lo spirito

Le direttrici artistiche Momi Falchi e Giulia Muroni hanno costruito un cartellone «per una riflessione sulle fragilità, marginalità e relazioni, per dare linfa, sostrato culturale e slanci immaginativi a quella parte di pubblico che si nutre della contemporaneità e non si accontenta più soltanto della danza nelle sue rifrazioni più decorative, ma è capace di leggere il contemporaneo e lo ricerca», spiegano. In programma opere che si sono sviluppate negli anni precedenti, attraverso il lavoro svolto come Centro di Produzione. Questo contesto (per intenderci) ha reso possibile la nascita dei lavori più recenti di Daniele Albanese, Diana Anselmo, Cristina Kristal Rizzo, e il supporto al lavoro di artiste emergenti come Kelly Ardens, Roberta Racis, Fabritia D'Intino & Agnese Bantu.

Le date

Ma veniamo al calendario di settembre e ottobre concentrandoci, dunque sulle date più vicine per poi ritornare con un successivo articolo dove racconteremo il ricco calendario che Falchi e Muroni hanno preparato per tutto novembre. Apre il festival sabato Moritz Ostruschnjak, tra i coreografi emergenti più acclamati della scena europea, che arriva a Cagliari per la prima volta con “Cry Why”. In scena, i danzatori Miyuki Shimitsu e Guido Badalamenti. Il 28 settembre prima nazionale del nuovo lavoro di Cristina Kristal Rizzo, prodotto da Fuorimargine, “SentimentalStudio 1”. Liberamente ispirata da “Il Giardino” di Derek Jarman e da “Il Matrimonio del cielo e dell’inferno” di William Blake. L’indagine sul corpo continua anche con la performance in programma il 3 e 4 ottobre con “Manifestum” di Jacopo Jenna.

Prima nazionale il 7 ottobre per “Il Margine” di Kelly Ardens, produzione Fuorimargine, realizzata dopo un periodo di residenza. Il 9 e 10 ottobre il festival prosegue con Daniele Ninarello e "Healing together”, un progetto pensato partendo da azioni coreografiche create durante il lockdown. In programma il 10 e l’11 ottobre Gianmaria Borzillo che presenta “Femenine”. Il 25 e il 26 ottobre Ilenia Romano porta a Cagliari “Strings”, un lavoro di sperimentazione sul rapporto di assonanza- dissonanza- risonanza tra movimento e musica. Nelle stesse date viene presentata una nuova opera di Diana Anselmo, artista sordo tra i più interessanti della sua generazione, che torna a collaborare con Fuorimargine in questa coproduzione dal titolo “Pas Moi”.

