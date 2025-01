Fuori uso l’ecoisola di via Capo Comino 

Ancora un uso improprio delle isole ecologiche automatizzate: stavolta a farne le spese è quella di via Capo Comino, al momento non attiva. Non basta l’avviso “inserire una busta alla volta” predisposto dal Comune per evitare condotte errate. Alcuni utenti, nonostante la capienza massima del raccoglitore sia stata raggiunta, cercano di inserire comunque la spazzatura. Il risultato è che il sistema attiva il meccanismo di protezione e se forzato si guasta. A novembre nel giro di una settimana finirono ko tutte e tre le ecoisole.

