Fuori strada sull’asfalto viscido della 197, ferita una donna 

Ancora un incidente nella statale 197, nel tratto compreso tra San Gavino e il bivio per Gonnosfanadiga. Il secondo incidente in poco più di 24 ore. Per cause ancora in corso di accertamento, complice la pioggia abbondante, al chilometro 10.7 una donna di Gonnosfanadiga di 67 anni ha perso il controllo della sua auto, una Fiat 600, ed è uscita di strada. Per fortuna, in quel momento non sopraggiungeva nessuno dal lato opposto dalla statale, la macchina si è ribaltata finendo in un terreno agricolo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Sanluri, i carabinieri della stazione di San Gavino e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la signora, che non corre pericolo di vita, in ospedale a San Gavino in codice azzurro. Riguardo la dinamica dell’incidente, è probabile che l’asfalto sia stato reso viscido dalla pioggia abbandonante e che la conducente abbia perso il controllo dell’auto. Torna il problema della sicurezza di una strada statale che in moltissimi punti del tratto tra San Gavino e Guspini è troppo stretta, e spesso gli incroci a raso, senza corsia di immissione, diventano pericolosi, come successo due giorni fa al bivio che da San Gavino porta alla provinciale per Gonnosfanadiga. In più, il traffico tra auto, mezzi pesanti ed autobus è sempre più sostenuto. ( g.pit. )

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