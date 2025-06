Fuori strada sulla 554, non aveva la patente 

Incidente domenica notte sulla 554 in territorio di Selargius. Un’auto è finita fuori strada con i due occupanti – un uomo e una donna – accompagnati poi in ospedale per accertamenti. Non sono in pericolo. Il conducente è risultato privo di patente ed è stato denunciato a piede libero. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu: l’auto, una utilitaria, stava percorrendo la 554 quando il conducente ne ha perso il controllo, finendo fuori dalla carreggiata.

