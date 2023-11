Ventotto studenti, che erano in un autobus finito fuori strada, lungo la statale che collega Matera con Montescaglioso, sono rimasti feriti. Nessuno è in pericolo di vita. L'autobus, su cui viaggiavano circa 50 persone, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. Dei feriti cinque sono stati classificati come codice arancione, poi 15 codici azzurri e otto verdi.