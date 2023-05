Fuori strada con lo scooter, muore un artigiano 50enne 

Forse un malore fatale. Gianni Piscedda, 50 anni, domenica notte poco prima delle 23, ha perso il controllo del suo scooter mentre percorreva il tratto che collega la frazione di Solanas a Cabras finendo fuori strada, proprio a ridosso della pista ciclabile dove la carreggiata è stata asfaltata da poco. L’uomo, dopo aver urtato un palo è finito a bordo strada e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Tutti i tentativi per rianimarlo sono risultati vani. Sono stati due automobilisti, una volta aver notato il motorino a terra, ad allertare i soccorsi.

Sulla Provinciale sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Cabras. La notizia del tragico incidente in pochi minuti ha raggiunto il centro lagunare dove Gianni Piscedda, abile artigiano e sempre al lavoro nel suo laboratorio di via Giovanni XXIII in cui realizzava infissi in alluminio, era benvoluto da tutti. Sempre solare e con la battuta pronta, Gianni Piscedda era l’amico di tutti. Era anche campione di biliardo, la sua passione da sempre. Domenica notte era diretto a Cabras, stava rientrando a casa dove l’aspettava la moglie. Lascia due figlie e anche il nipotino nato pochi mesi fa.

Sui social in queste ore tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio da parte degli amici di Gianni Piscedda.

Il funerale sarà celebrato oggi alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore, in via Trieste; a celebrare la messa sarà don Giuseppe Sanna.