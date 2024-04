Fuori strada con l’auto, un ferito 

Per evitare un animale che ha attraversato la strada, ha sterzato bruscamente. Ma la manovra improvvisa è costata cara a un automobilista che è finito fuori strada sulla Provinciale 68 all’altezza di Sant’Anna, nel territorio di Marrubiu.

L’incidente è accaduto poco dopo le 7: l’uomo alla guida di una Opel Mokka ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guardrail e poi in cunetta. L’automobilista è uscito da solo dall’abitacolo e ha subito chiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 della Flema soccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco di Oristano. I sanitari hanno prestato assistenza all’automobilista che è stato accompagnato al San Martino per ulteriori accertamenti, le condizioni non sembrano gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. ( v.p. )

