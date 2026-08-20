Fuori strada con l’auto, sfiorata la tragedia 

Poteva avere conseguenze molto gravi l’incidente avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, lungo la Statale 126, a pochi metri dallo svincolo per Monte Agruxau.

Intorno alle 14, una Bmw 320 che viaggiava in direzione Gonnesa ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora in fase di vaglio. La vettura quindi ha invaso la corsia opposta per poi uscire dalla carreggiata e terminare la propria corsa contro una collinetta, a pochi metri da una scarpata. Tra le ipotesi delle possibili cause dell’incidente ci sarebbe anche un possibile malfunzionamento della vettura, ma saranno gli accertamenti a stabilire con esattezza cosa sia accaduto.

A bordo dell’auto viaggiavano un uomo di 72 anni, alla guida, e la moglie di 70. Nonostante la dinamica dell’incidente, entrambi sono rimasti fortunatamente illesi. I coniugi sono stati successivamente accompagnati in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Iglesias, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, nella gestione della viabilità e negli accertamenti sulla dinamica. (ma. l.)

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