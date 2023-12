Ancora una giovane vittima della strada in Sardegna. Matteo Boi, 34 anni, di Jerzu, ha perso la vita sulla vecchia Orientale sarda, al chilometro 120. Il giovane, che viaggiava da solo, poco prima dell’alba è uscito di strada al volante della sua auto, finendo contro un albero. Inutili i soccorsi. A Quartucciu, un 19enne alla guida di una moto è rimasto ferito in modo grave nello scontro con un’auto. A Olbia 4 feriti in un incidente frontale.

l a pagina 5