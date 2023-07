Fuori strada con l’auto: lievi ferite per la conducente 

Due incidenti stradali ieri sulla litoranea di Quartu e sulla 554 all’altezza di Pitz’ Serra. Entrambi con pochi danni dei conducenti. Quello di più grave si è verificato in via Leonardo Da Vinci: una Ford Focus condotta da una donna è volata fuori strada. Soccorsa e accompagnata in ambulanza al Policlinico di Monserrato, ha riportato diverse contusioni non gravi. L’auto è andata distrutta. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Quartu che ha eseguito i rilievi di legge e regolato l’intenso traffico nelle direzioni di marcia. Qualche ora prima, nella 554, due auto sono entrate in collisione, forse durante un tentativo di sorpasso. Tutti gli occupanti se la sono cavati con contusioni varie.

RIPRODUZIONE RISERVATA