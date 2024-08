Fuori strada con l’auto 

Un’auto a noleggio con due giovani a bordo è volata fuori strada durante la notte a Villasimius schiantandosi contro un albero. Gli occupanti sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso con ambulanze del 118: non sono in pericolo di vita. Si tratta del cagliaritano Daniele Loi, 22 anni e del coetaneo romano, Aldo Ergecay.

L’incidente si è verificato in piena notte al primo chilometro della strada provinciale 19. L’allarme è stato lanciato da automobilisti di passaggio: immediato l’arrivo dei carabinieri di Villasimius che hanno effettuato i rilievi di legge. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedali cagliaritani.

Incidente anche a Porto Corallo con lo scontro fra un’auto e un ciclista, finito a terra. Ha riportato solo contusioni. (r. s.)

