Fuori strada con l’auto, grave l’ex sindaco 

Una sbandata improvvisa nel lungo rettilineo sulla Statale 129 bis, alle porte di Suni. L’auto esce fuori strada finendo contro un muretto a secco mentre il conducente viene sbalzato fuori dall’abitacolo. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito Demetrio Cherchi, 62 anni ex sindaco di Suni, trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari.

L’incidente

Presumibilmente Cherchi, geometra dipendente del Comune di Lei, stava rientrando a casa dopo il lavoro. Gran parte del percorso era già stato fatto quando fra Suni e Sindia, in località Abazu, c’è stato l’imprevisto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Macomer, guidati dal capitano Giovanni Maria Seu, in un tratto rettilineo della strada Statale (quella che da Macomer porta a Bosa) l’ex sindaco avrebbe perso il controllo della sua Fiat Idea. Per cause che dovranno essere chiarite, l’auto è uscita fuori strada ed è finita contro il muretto in pietra di un’azienda agricola. L’impatto è stato violentissimo, il veicolo si è ribaltato mentre il 62enne è stato sbalzato fuori.

I soccorsi

Cherchi è rimasto immobile a terra, subito è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, l’ambulanza del 118 e i carabinieri. Il personale sanitario, vista la gravità della situazione, ha chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus e l’ex primo cittadino di Suni è stato trasferito d’urgenza a Sassari in codice rosso. Dai primi accertamenti è emerso che non sarebbe in pericolo di vita, nell’impatto ha riportato un grave trauma cranico e fratture agli arti inferiori. I militari hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dello schianto.

La notizia dell’incidente si è subito diffusa a Suni, dove Cherchi vive con la moglie e le due figlie. Sindaco per due mandati consecutivi, il geometra è molto conosciuto e stimato come ha ricordato anche l’attuale sindaco Massimo Falchi. «Ci auguriamo che si riprenda prima possibile» ha commentato il primo cittadino.

