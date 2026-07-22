Fuori strada con l’auto: giovane in ospedale 

Incidente stradale ieri pomeriggio sulla Provinciale 12 fra Settimo San Pietro e la Statale 387. Una Toyota Yaris è volata fuori strada rovesciandosi su un lato. Il conducente, un ragazzo di 23 anni di Soleminis, è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato in prognosi riservata.

Poco dopo lo schianto è stato soccorso da un’infermiera, poi l’arrivo di un’ambulanza del 118 e il trasferimento al presidio sanitario. Nel tardo pomeriggio è stata anche recuperata l’auto.

La Polizia locale del Parteolla e del Basso Campidano sotto le direttive del capitano Elisabetta Contini ha eseguito i rilievi di legge e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

Il pubblico ministero di turno Gian Giacomo Pilia ha disposto il sequestro del veicolo danneggiato e ulteriori accertamenti che potrebbero tornare utili per chiarire cosa abbia provocato l’uscita di strada.

Il recupero dell’utilitaria è stata effettuata nel tardo pomeriggio alla presenza dei vigili urbani. Le indagini in corso e puntano anche a risalire a eventuali testimonianze.

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