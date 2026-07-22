VaiOnline
Settimo San Pietro.
23 luglio 2026 alle 00:46

Fuori strada con l’auto: giovane in ospedale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente stradale ieri pomeriggio sulla Provinciale 12 fra Settimo San Pietro e la Statale 387. Una Toyota Yaris è volata fuori strada rovesciandosi su un lato. Il conducente, un ragazzo di 23 anni di Soleminis, è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato in prognosi riservata.

Poco dopo lo schianto è stato soccorso da un’infermiera, poi l’arrivo di un’ambulanza del 118 e il trasferimento al presidio sanitario. Nel tardo pomeriggio è stata anche recuperata l’auto.

La Polizia locale del Parteolla e del Basso Campidano sotto le direttive del capitano Elisabetta Contini ha eseguito i rilievi di legge e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

Il pubblico ministero di turno Gian Giacomo Pilia ha disposto il sequestro del veicolo danneggiato e ulteriori accertamenti che potrebbero tornare utili per chiarire cosa abbia provocato l’uscita di strada.

Il recupero dell’utilitaria è stata effettuata nel tardo pomeriggio alla presenza dei vigili urbani. Le indagini in corso e puntano anche a risalire a eventuali testimonianze.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Il giovane elettrotecnico e la studentessa modello

La ragazza trasportata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu Si conoscevano da tempo. Famiglie distrutte dal dolore 
Roberto Secci
La tragedia

Muore nello schianto dopo un litigio, illeso il suo bambino

La corsa folle di un ucraino che viveva a Olbia finisce contro una barriera sulla 131 Dcn a Budoni 
Andrea Busia
L’emergenza

Sos incendi, le fiamme bloccano la 554

Maxi rogo a Monserrato, minacciate alcune abitazioni. Paura anche ad Arzachena 
(r.s., lo.r.o)
Lo scontro

Delmastro, negato l’uso delle chat: caos in Parlamento

Dopo il voto della maggioranza il M5S occupa i banchi del governo 