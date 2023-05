Fuori strada con l’auto, giovane ferita 

Ha perso il controllo dell’auto finendo in cunetta con la vettura ribaltata. Per fortuna la conducente non ha avuto lesioni gravi ma è stata comunque trasportata per precauzione al Pronto soccorso dell’ospedale di Oristano. L’incidente è accaduto ieri mattina sotto gli occhi del questore Giuseppe Giardina e della vice Adriana Cammi, che viaggiavano immediatamente prima della giovane. I due dirigenti della questura non hanno perso tempo e si sono fermati per avviare i primi interventi, in attesa che arrivassero le pattuglie e gli altri soccorritori, immediatamente allertati.

L’incidente è accaduto a metà mattina sulla strada statale 292, all’altezza di Massama. La giovane viaggiava a bordo della Grande Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale, una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno immediatamente prestato soccorso alla conducente che sembra non aver subito grosse conseguenze. È stata, comunque, trasportata all’ospedale di Oristano per ulteriori accertamenti.

