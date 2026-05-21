Fuori strada con l’auto: ferito un muratore di San Gavino 

È uscito fuoristrada lungo la strada provinciale 65, tra Sant'Antonio di Santadi e Torre dei Corsari, in territorio di Arbus, venendo sbalzato dall’abitacolo e finendo rovinosamente su uno sterrato. Un muratore di 48 anni di San Gavino è rimasto ferito a seguito di un grave incidente avvenuto ieri poco prima delle 22. A trovare il conducente, nei pressi di una cunetta, sono stati alcuni automobilisti che hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata che ha stabilizzato il ferito. In un primo momento, vista anche la dinamica e il fatto che fosse stato proiettato fuori dall’abitacolo dei veicolo, le sue condizioni erano state ritenute gravi, ma poi il quadro per fortuna sarebbe migliorato. Lungo la sp 65 sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Sanluri e i carabinieri di Sardara che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico, così che non avvenissero altri incidenti. La strada è rimasta bloccata per un po’, sino a quando il ferito non è stato trasferito in ospedale.

Sino a tarda notte non si conoscevano le condizioni né la prognosi, ma stando alle poche indiscrezioni filtrate all’arrivo dei soccorritori l’uomo era cosciente e vigile. I carabinieri hanno lavorato a lungo per verificare se il conducente abbia fatto tutto da solo (come sembra) o se vi siano altri veicoli coinvolti che poi sono scappati. (s.r.)

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