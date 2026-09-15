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Boroneddu
16 settembre 2026 alle 00:47

Fuori strada con l’auto,  due feriti 

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Nuovo incidente stradale nell’Oristanese. Ieri mattina due persone sono rimaste ferite nell’auto finita fuori strada e poi contro un muretto a secco. dai primi riscontri sembra che le loro condizioni non siano gravi.

L’incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 10 quando il conducente, mentre percorreva la strada Provinciale 15 nel tratto che collega Boroneddu e Ghilarza, ha perso il controllo della sua utilitaria. Il veicolo è finito fuori dalla carreggiata, poi è andato a sbattere contro un muretto a secco.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. I vigili hanno aiutato le due persone ferite a uscire dall’abitacolo, poi le hanno affidate subito alle cure degli operatori sanitari del 118 che poi le hanno accompagnate in codice giallo al San Martino per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.

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