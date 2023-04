Fuori strada con l’auto,  donna ferita 

Un volo di cinquanta metri con la sua auto che si è poi ribaltata in un campo. Una donna, originaria di Ghilarza, è rimasta ferita in un incidente stradale alle prime luci dell’alba. È stata poi accompagnata al San Martino per accertamenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Ghilarza la donna mentre percorreva la strada provinciale 23 per Abbasanta avrebbe perso il controllo dell’auto all’uscita di una curva: l’auto è finita fuori strada e poi in un campo della zona. La donna per diverse ore sarebbe rimasta bloccata in auto, fino a quando qualche automobilista di passaggio ha notato l’auto ribaltata e ha chiamato i soccorsi. Sulla Provinciale 23 sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno estratto la donna dall’abitacolo dell’auto semidistrutta. Poi è stata affidata al personale del 118 che ha subito prestato i primi soccorsi all’automobilista, poi trasferita all’ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e dovranno accertare le cause dell’incidente.

