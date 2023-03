Fuori strada  con l’auto: 28enne ferito 

Alla guida della sua Opel Corsa è volato fuori dalla statale 195, nel vecchio tratto a due corsie, schiantandosi contro il muro della raffineria della Saras, abbattendolo. L’impatto è stato tremendo e il conducente, il 28enne cagliaritano Alessio Pirlo, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso. Per fortuna i medici hanno poi escluso conseguenze gravissime, considerando il giovane, sempre vigile e cosciente, fuori pericolo.

L’incidente è avveuto ieri alle 16. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato Pirlo dall’abitacolo distrutto della Opel, affidandolo alle cure del 118. Ingenti i danni alla vettura che ha abbattuto una parte del muro della raffineria. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della compagnia di Cagliari, al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto: non sarebbero coinvolte altre vetture. Tra le cause più probabili dell’incidente, un malore o l’alta velocità.

