VaiOnline
Dolianova
30 agosto 2025 alle 00:19

Fuori strada con l’auto: 25enne ferita 

Perde il controllo della sua auto e vola fuori strada: è successo ieri verso le 18 a Dolianova, sulla 387, all’altezza di un centro commerciale. La conducente, Elisa Puddu, 25 anni di Dolianova, è stata stata accompagnato al Brotzu con l’elisoccorso. Per lei prognosi riservata per dinamica: era comunque cosciente e non sarebbe grave.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova che hanno effettuato i rilievi di legge sotto la supervisione del capitano Luca Delle Vedove. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi: per cause in via di accertamento, la donna ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata ed è finita fuori dalla carreggiata.

I vigili del fuoco si sono occupati del recupero del mezzo dopo avere estratto la giovane dall’abitacolo. (r. s.)

