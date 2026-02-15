VaiOnline
Maracalagonis.
16 febbraio 2026 alle 00:29

Fuori strada con la moto: grave un uomo di 46 anni 

Grave incidente stradale nelle campagne di Maracalagonis dove un 46enne cagliaritano è finito fuori strada con la sua moto fuori strada restando gravemente ferito. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio nelle campagne di “Cireddu” dove l’uomo ha improvvisamente perso il controllo della moto, volando contro un parapetto a margine della carreggiata e finendo nel fossato sottostante.

L’allarme, scattato immediatamente, ha permesso l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure sul posto. Data la gravità delle lesioni riportate nell'impatto, l'uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato in pericolo di vita.

I carabinieri della Stazione di Burcei sono intervenuti per i rilievi, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto. (r. s.)

