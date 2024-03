Fuori strada con il furgone 

Poco dopo le 9 di ieri mattina Luciana Tocco, 36enne di Terralba, che si recava a Guspini al volante di un furgone Fiat Scudo è uscita fuori strada sulla Statale 126 al Km 105, poco prima del bivio per Sant’Antonio di Santadi e le località marine di Torre dei Corsari e Pistis, finendo in cunetta. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Municipale che hanno regolato il traffico ed eseguito i rilievi. «Un veicolo proveniente da Guspini ha invaso la corsia e per evitare uno scontro frontale mi sono portata tutta a destra finendo purtroppo in cunetta – racconta la donna –. Per come sono andate le cose mi sento fortunata, poteva andare molto peggio».

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas per verificare lo stato della strada e per assistere al recupero del veicolo da parte di un carro gru. ( m. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA