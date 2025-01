Fuori strada: 25enne in fin di vita 

Una felpa chiara in mezzo alla terra argillosa, la scarpa da tennis nascosta da una busta scura, una confezione di cannucce e un sacchetto col cambio della giornata: è tutto sparpagliato nel campo di carciofi dove l’auto di Rossella Marongiu, 25enne di Serramanna, ha finito la sua corsa prima delle sette di ieri mattina. La donna, residente a Samassi, lavora come infermiera nel reparto di Medicina Generale del Brotzu di Cagliari, l’ospedale dove è ricoverata in Rianimazione per le gravissime condizioni.

La dinamica

L’incidente è avvenuto sulla Provinciale 56 che da Samassi conduce a Serrenti e da qui alla Statale 131. Rossella Marongiu era al volante della sua Lancia Ypsilon nera, viaggiava da sola quando – forse per un colpo di sonno o nel tentativo di evitare un animale che ha attraversato all'improvviso o per altre ragioni che solo le indagini dei carabinieri potranno accertare – ha perso il controllo dell’utilitaria che è uscita dalla carreggiata ribaltandosi più volte e finendo in un campo a trenta metri dalla Provinciale. In quel momento nel terreno non c’era nessuno e a dare l’allarme sono state le prima persone che passando di lì si sono accorte di quel che era accaduto.

Sul posto

Il parabrezza della Lancia Ypsilon è andato in frantumi, gli oggetti che Rossella teneva nel cofano o sul sedile posteriore dell’auto sono volati via e sul posto sono arrivati i soccorsi. Ancor prima delle sette e mezza sulla Provinciale c’erano i carabinieri di Samassi, i vigli del fuoco di Sanluri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza la ragazza al pronto soccorso dove i medici l’hanno sottoposta a tutti gli esami clinici e hanno poi disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata a causa del forte trauma cranico provocato dall’impatto. Nel frattempo la notizia è corsa tra i reparti dell’ospedale, nel paese in cui la ragazza era andata a vivere e in quello in cui è cresciuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA