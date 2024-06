«fuori senza perdere» 

Ossi. Un lungo applauso insieme ai suoi giocatori al pubblico del “Walter Frau” di Ossi. Poi il gruppo si sfilaccia ed ognuno mastica, pensieroso, l’amarezza. Alcuni giocatori caracollano per terra, altri zoppicano abbracciati dai compagni, in lacrime. La schiena è dritta, la testa ciondola, incredula, quasi in segno di incredulità. Mario Fadda, allenatore dell’Ossese, raccoglie l’abbraccio e i complimenti dello staff ternano e, non nascondendo gli occhi lucidi, commenta: «È tosta perché veniamo eliminati su due pareggi. Siamo usciti per una disattenzione con una rete, come avete visto anche voi, rocambolesca. Arrivata al 42’, a pochi minuti dalla fine. Un gol all’incrocio dei pali. Che dire? Questi ragazzi ce l’hanno messa tutta. Non posso rimproverare nulla a loro».

Una pausa, poi riattacca contrito: «Sono cosciente del fatto che la stagione sia stata molto lunga. In questo momento però c’è il grande rammarico, ripeto, di uscire a causa con questi due risultati, da imbattuti. Ci tengo però a ringraziare i ragazzi e tutta questa gente che ci ha seguiti. Ci vorrà un po' di tempo per smaltire la rabbia». (f. p.)

