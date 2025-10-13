Fuori pericolo l’uomo accoltellato dal figlio: «Lite per futili motivi» 

Si trova ancora piantonato in una stanza dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, il giovane di 31 anni che domenica mattina ha aggredito e ferito con un coltello da cucina il padre 61enne senza un apparente motivo. I militari che parlano di possibili futili motivi, attendono di poter raccogliere il racconto dell’indagato, ora accusato di tentato omicidio, un’accusa che potrebbe essere derubricata in lesioni aggravate. La vittima, ricoverata al Brotzu, è stata raggiunta all’addome senza che la lama abbia raggiunto organi vitali. L’indagine è svolta dai carabinieri del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e della Stazione di Selargius.

L’episodio è accaduto nella prima mattinata di domenica. L’indagato era a casa assieme al padre e alla madre. Poi è successo l’imprevedibile: una discussione, pare banalissima, col giovane 31enne che ha afferrato un coltello da cucina riuscendo a colpire il padre che, forse colto di sorpresa, non è riuscito a difendersi. L’uomo è poi uscito di casa con la moglie, sono intervenuti anche alcuni vicini, è scattato l’allarme con l’arrivo di una ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso.

Per fortuna le condizioni dell’uomo non desterebbero preoccupazione. Il figlio dopo il fatto, forse spaventato per l’accaduto, si è barricato in casa, arrendendosi poi alle persuasioni dei carabinieri, arrivati da Quartu. Dalla sua abitazione, l’accoltellatore è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio. Il magistrato ne ha però disposto il ricovero in ospedale con l’indagato sorvegliato a vista.

