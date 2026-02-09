Fuori pericolo la pensionata investita sulle strisce in via Scano 

È ricoverata al Brotzu con delle fratture agli arti, l’81enne investita domenica sera in via Scano. L’anziana ha riportato ferite gravi ma sarebbe fuori pericolo. E ieri, nel primo pomeriggio, c’è stato un incidente in via Stamira: nello scontro tra un’auto e uno scooter, ha avuto la peggio la conducente del ciclomotore accompagnata dal personale del 118 in ospedale con assegnato un codice rosso, vista la dinamica dell’incidente. Le sue condizioni non sarebbero critiche. Gli agenti della Polizia Locale hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro (danneggiata anche una vettura in sosta) e valutare le responsabilità.

Dunque fortunatamente la donna travolta domenica sera sulle strisce, in via Scano davanti alla chiesa dei Santi Martiri Giorgio e Caterina, sarebbe fuori pericolo. Il conducente della vettura si era fermato immediatamente per i primi soccorsi. La pensionata era arrivata al Brotzu accompagnata in ambulanza dai medici e infermieri del 118, intervenuti dopo l’investimento. L’81enne è sempre stata vigile ed è stata successivamente ricoverata nel reparto di Neurochirurgia. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA