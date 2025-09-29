Fuori pericolo il pensionato investito sulle strisce 

Guarirà in un mese e mezzo, il pensionato di Pirri travolto da un’auto domenica sera in via Riva Villasanta, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

All’arrivo dei soccorritori del 118 era parso che le condizioni dell’uomo, che ha 71 anni, fossero particolarmente gravi, al punto che gli era stato assegnato un codice rosso. Ricoverato in Neurochirurgia all’ospedale Brotzu, il pensionato è stato stabilizzato e poi ricoverato con una commozione cerebrale, trauma cranico e facciale, e una prognosi di 45 giorni di cure. Per circa un’ora si temeva per la sua vita, ma poi è stato accertato che le sue condizioni erano, fortunatamente, meno gravi di quanto appariva in un primo momento.

L’incidente è accaduto verso le 19 di domenica, quando il pensionato è uscito dalla propria casa, in via Riva Villasanta sul lato di via dei Grilli, e ha attraversato la strada sul passaggio zebrato. Non si è però accorto della sua presenza il conducente di una Citröen, che gli è piombato addosso, scaraventandolo sull’asfalto. Proprio l’autista dell’utilitaria ha dato l’allarme al 118 e ha correttamente atteso l’arrivo dei soccorsi e della Polizia locale. ( l. a. )

RIPRODUZIONE RISERVATA