Fuori pericolo dopo lo schianto  con lo scooter 

Il ventenne ferito nell’incidente avvenuto sabato sera a Pirri è fuori pericolo. Nello schianto, in sella al suo scooter, contro un’auto ha riportato diverse ferite e lesioni, ma i medici hanno per fortuna escluso conseguenze particolarmente gravi. Il giovane era stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso del Brotzu con assegnato un codice rosso.

Su quanto accaduto verso le 21 di sabato sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare le eventuali responsabilità. L’urto tra lo scooter del giovane e un’auto (alla guida un 58enne) è avvenuto all’incrocio tra via Toti e via Santa Maria Goretti ed è stato violentissimo. Il giovane sullo scooter è finito sull’asfalto, riportando diverse ferite e lesioni. Illeso il conducente della vettura. L’impatto è avvenuto al centro dell’incrocio per cause ancora da chiarire. Quasi certamente all’origine dell’incidente c’è una mancata precedenza. Il conducente dell’auto è stato identificato e ascoltato dagli agenti della sezione infortunistica della Municipale che ora sentiranno anche il ventenne. (m. v.)

