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San Vero Milis.
26 settembre 2026 alle 00:33

Fuori onda in Aula, è polemica 

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Microfoni e telecamere restano accesi dopo la seduta del Consiglio comunale e quel che trasmettono dall’Aula di via San Michele diventa un caso politico.

Il caso

L’assemblea è quella di San Vero Milis, che si è tenuta martedì scorso. La seduta è stata sciolta dal sindaco Giuseppe Vacca dopo circa tre minuti dall’inizio, ma poi qualcuno ha continuato a parlare senza sapere che i microfoni erano ancora in funzione. È andato così in onda un fuori programma dell’ex sindaco Luigi Tedeschi, ora in minoranza, e di Marco Fenu, consigliere di maggioranza, che sono rimasti in aula ben oltre lo svolgimento dei lavori e hanno continuato da soli una sorta di dibattito sul tema dei rifiuti, argomento delle interrogazioni appena discusse e presentate dal consigliere di opposizione Andrea Atzori il quale, però, aveva già abbandonato l’aula.

Microfoni accesi

Tedeschi, una volta sciolta la seduta, ha chiesto di spegnere i microfoni, ma evidentemente l’addetto si è dimenticato di farlo. L’audio è stato infatti regolarmente trasmesso in diretta Facebook. Nella conversazione Tedeschi ha difeso l’appalto: «Noi possiamo prevedere anche 10 o 20 isole ecologiche, ma ogni cosa che prevediamo ha un costo che viene suddiviso tra i cittadini». Fenu: «Non abbiamo bisogno del consigliere Atzori. Ci siamo tre mesi e mezzo e abbiamo la necessità di valutare i fatti e lo stiamo facendo». Atzori venuto a conoscenza della cosa ha ribattuto: «Perché chiedere di spegnere i microfoni? Perché parlare di me in mia assenza? Fatto irrispettoso e grave».

Il Comune

La replica di Fenu: «Non c’era alcuna intenzione di sminuire il ruolo del consigliere Atzori né le proposte avanzate dalla minoranza. Al contrario, ritengo che alcune delle idee prospettate, come l'introduzione di isole ecologiche informatizzate e di sistemi più moderni per la gestione dei rifiuti, siano temi sui quali sia opportuno ragionare seriamente. Il senso delle mie parole era un altro. Siamo amministratori da pochi mesi e riteniamo necessario, prima di annunciare nuovi interventi, verificarne concretamente la fattibilità, i costi e soprattutto le possibili fonti di finanziamento. Un conto è condividere un’idea, un altro è trasformarla in un progetto realizzabile. Quanto al tono del mio intervento, può essere stato deciso e diretto, ma non vi era alcun intento personale nei confronti del consigliere. Il confronto politico può anche essere acceso, purché rimanga sul merito delle questioni». (s. p.)

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