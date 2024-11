Fuori moda il “sì eterno” sull’altare 

L’Istat è impietosa ma non sforna numeri a caso. Quando scandaglia la demografia di Oristano e provincia mette a nudo una realtà che è sotto gli occhi di tutti ma che molti fanno finta di non vedere. La provincia è scesa sotto i 150mila abitanti (poco più di 148mila al 30 giugno di quest’anno; la città al 30 agosto superava di 57 unità i trentamila residenti). In provincia ci sono 311,3 anziani ogni 100 giovani e nel 2042, stando agli studi Istat, ce ne saranno 511,6. E così, punto in più punto in meno, la città.

Matrimoni

Lo spaccato dell’Istituto di statistica attraverso altri dati spiega i motivi del calo demografico: meno matrimoni, meno figli, più morti che nati. Nei primi otto mesi di quest’anno in provincia sono stati celebrati 207 matrimoni di cui 121 civili, il 58 per cento contro il 42 religiosi. Una tendenza che si va consolidando sia in città che nei paesi. Ci sono state 413 nascite ma 1.296 decessi. Nel 2019, ante Covid quindi, in città erano stati celebrati 88 matrimoni, 65 per cento civili e 35 religiosi; negli altri comuni 314, 52 per cento civili e 48 religiosi per un totale di 402 matrimoni, 207 civili, 195 religiosi. Ogni 1000 abitanti 2 e mezzo hanno detto sì, oltre il 50 per cento davanti all’ufficiale di Stato civile. Nel 2020 appena 44 matrimoni di cui 37 civili e 7 religiosi in città, 202 complessivamente in provincia, 172 civili e 30 religiosi. Nel 2021: 56 matrimoni in città di cui 36 civili, 402 in provincia 207 civili. Nel 2022, ultimo anno di rilevazione Istat, 61 matrimoni in città, 36 civili; 360 in provincia, 198 civili e 162 religiosi. Il vincolo del matrimonio civile o religioso che sia è sempre meno stabile. Nel 2023 la città contava 1.167 divorziati (449 maschi e 718 femmine), a 25 anni lui e lei avevano chiuso, la più anziana di 97 anni chissà da quando. In provincia i divorziati nel 2023 erano 3.785, 1718 maschi e 2067 femmine.

Il quadro

Celibi e nubili: in città 7.002 uomini, nubili 6.729 di cui 4 ultracentenarie, il più anziano dei maschi non va oltre i 96 anni. Anche in provincia i celibi superano le nubili: 36.540 contro 30.383. Le donne sono più longeve: 9 oltre i 100 anni. Vedovi e vedove, in città: 2.309 (375 maschi, il più anziano 98 anni, a seguire 22 ottantaquattrenni; il più giovane 31 anni). Le donne sono cinque volte di più: 1934, 12 hanno superato i 100 anni, 86 gli 82; la più giovane ha 31 anni. In provincia sono 12.364, maschi 2.107 di cui 7 oltre i 100 anni, 111 di 83 anni. Donne 10.257, 40 oltre i 100 anni, 476 le ottantaduenni. Fatti i conti di questa situazione demograficamente preoccupante Oristano e provincia registrano in media «meno di un bambino per donna», l’età media del padre è di 37 anni la più alta tra tutte le province d’Italia e l’età media del parto è di 33 anni; era di 31 nel 2003.

RIPRODUZIONE RISERVATA