Fuori Markovic: la Dinamo per ora promuove Bulleri 

Sassari. Gennaio 2024: la Dinamo esonera coach Piero Bucchi e chiama Nenad Markovic. Gennaio 2025: il bosniaco viene licenziato e al suo posto (per Napoli, ma non si sa mai) viene promosso il vice Massimo Bulleri. Gli altri tratti in comune sono il mancato accesso alla Coppa Italia e l'uscita dalle coppe europee.

Ieri il Banco di Sardegna Sassari ha diramato un comunicato in cui spiega che “Nenad Markovic è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore. A coach Markovic il ringraziamento del club per il lavoro svolto in questo anno e l’augurio per i migliori successi professionali e personali”. Il paradosso è che il tecnico bosniaco aveva fatto leggermente meglio nel campionato passato con una squadra costruita secondo criteri non suoi, che con questa allestita secondo la propria filosofia di gioco, assieme al general manager Federico Pasquini.

Poco seguito

Lo stesso Markovic dopo la sconfitta casalinga contro Varese di due settimane fa aveva ammesso: «La squadra non fa in partita quanto proviamo in allenamento e manca nelle occasioni importanti come accadeva l'anno scorso». Insomma, un'assunzione di impotenza più che di responsabilità. Ma infortuni a parte, gli up and down della squadra erano anche provocati dai limiti tecnici (soprattutto sotto i tabelloni) e mentali. E a dirla tutta non ha mai convinto la mossa di ingaggiare la guardia Gazi dopo gli infortuni dell'ala Sokolowski e dell'alapivot Udom.

L'occasione del “Bullo”

Massimo Bulleri è stato capo allenatore di Varese nel campionato 2020/21 ma soprattutto ha vasta esperienza anche internazionale come giocatore (argento all'Olimpiade di Atene 2004). L'impressione è che la gara contro una Napoli rigenerata dai tanti cambi di giocatori e di un allenatore (ora c'è l'ex Giorgio Valli) sia un'occasione per Bulleri e per l'organico.

La società vuole capire se si può andare avanti anche con la soluzione interna in panchina. Sulla piazza sono pochissimi i coach liberi, Buscaglia e Sacchetti, tra i più noti. Ma bisogna comunque tornare sul mercato per ingaggiare un lungo, che possa fare sia il pivot sia il cambio di Bendzius, perché con Renfro infortunato e Udom che non dà garanzie sul rientro, la Dinamo è cortissima nel reparto.

