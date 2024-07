«Fuori Israele», imbarazzo del Cio 

PARIGI. La guerra a Gaza e le relative tensioni internazionali diventano un tema centrale nell'imminenza alle Olimpiadi di Parigi, mentre resta sempre più sfocata e sullo sfondo la questione, pur da più parti auspicata, della tregua olimpica. Alla vigilia dell'esordio della Nazionale di Israele al torneo olimpico di calcio, il Comitato olimpico internazionale ha preso in esame la richiesta avanzata ufficialmente ieri dal Comitato olimpico palestinese di escludere gli atleti israeliani dalla partecipazione ai Giochi. Ieri, anche Teheran ha chiesto l'esclusione, «a causa della guerra contro la popolazione innocente di Gaza». Nella lettera inviata al presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, ma anche al n.1 della Fifa, Gianni Infantino, il comitato palestinese con sede a Ramallah sottolinea che Israele non solo ha violato la tregua olimpica conducendo «bombardamenti su Gaza che hanno provocato vittime civili» ma anche che «agli atleti palestinesi, in particolare a quelli di Gaza, è stato negato un passaggio sicuro e hanno molto sofferto a causa del conflitto». Inoltre «circa 400 tra atleti e persone legate allo sport sono stati uccisi, mentre la distruzione degli impianti sportivi ha aggravato la situazione». Abbastanza per «applicare a Israele la stessa regola adottata per la Russia». Non è facile che il Cio accolga l'appello palestinese, che comunque non può non creare imbarazzo: crescente numero di vittime e l'aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza si allungano come un'ombra sui Giochi.

Clima rovente

In questo clima oggi la Nazionale di calcio maschile israeliana dovrà giocare contro il Mali al Parco dei Principi, lo stadio del Paris Saint Germain, blindato per l'occasione. Ma tutta la delegazione di Israele, composta da poco meno di novanta atleti e atlete, sarà sottoposta a una stretta vigilanza durante tutta la sua permanenza. Da Tel Aviv è stata espressa piena «fiducia nell'organizzazione della sicurezza», con la protezione che sarà garantita dal Gigb, un'unità d'élite della gendarmeria nazionale. Durante la cerimonia di venerdì, forze della sicurezza israeliane saranno presenti anche a bordo del barcone degli atleti di Israele, lo stesso sul quale ci saranno anche gli atleti azzurri.

La sicurezza

A proposito della cerimonia di apertura, ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, ha confermato che si terrà venerdì sulla Senna: «Tutte le verifiche di sicurezza sono state fatte, un lavoro immenso che va avanti da mesi, voglio rendere omaggio agli organizzatori e ai servizi di sicurezza», ha aggiunto intervistato al telegiornale di France 2, ripetendo che «gli atleti israeliani sono benvenuti» e dicendosi sicuro che «da venerdì sera tutti vedranno perché valeva la pena» organizzare le Olimpiadi a Parigi. L’attesa resta comunque altissima, anche per conoscere l’ultimo tedoforo, quello che accenderà il braciere. Si pensava a Zinedine Zidane, poi è spuntato il nome di Marie-José Pérec, l'ex velocista tre volte oro olimpico nei 200 e 400 metri.Ma potrebbe essere una sorpresa totale, un tipo di personalità diversa da tutte quelle scelte finora (magari non un campione dello sport) e il concetto potrebbe addirittura allargarsi al braciere, che potrebbe - a sorpresa - essere installato lontano dallo stadio olimpico, al giardino delle Tuileries.

