«Fuori i sionisti», cacciato Molinari 

Ancora proteste pro Palestina all’Università. Questa volta a fare le spese delle contestazioni è il direttore de “Repubblica” Maurizio Molinari, che alla Federico II di Napoli doveva tenere un convegno poi annullato per le tensioni tra studenti e forze dell'ordine. “Fuori i sionisti dall’Università”, lo slogan degli studenti. Divampano le polemiche e torna l’allarme antisemitismo. Sergio Mattarella, dopo avere chiamato Molinari, dice: «Quel che è da bandire dalle Università è l’intolleranza, perché con l’Università è incompatibile chi pretende di imporre le proprie idee impedendo che possa manifestarle chi la pensa diversamente». Anche la ministra Anna Maria Bernini invia un messaggio di solidarietà al direttore, che su repubblica.it scrive: «La migliore risposta ad ogni forma di intolleranza è il rispetto per il prossimo», e si dice disponibile ad incontrare gli studenti che lo hanno contestato. Intanto alla Sapienza Donatella Di Cesare, la docente di Filosofia che aveva postato il suo addio alla Br Barbara Balzarani, denuncia di essere stata zittita da «una decina di militanti di Forza Italia Giovani» che ha «sbarrato l’ingresso e impedito lo svolgersi della lezione». E denuncia: «Temo che non ci siano le condizioni per un normale svolgimento dell’attività didattica. Si è trattato di un’azione squadristica». «Contestazione silenziosa e pacifica», replica per Fi Maurizio Gasparri.

RIPRODUZIONE RISERVATA