«Fuori i partiti dalla consulta dei giovani» 

«Fuori le cariche politiche dalla consulta giovanile, almeno ai vertici»: è la posizione netta presa dal sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, secondo il quale l’organo comunale non deve rischiare di diventare una “bandiera di partito”. «Vogliamo inserire nell'articolo relativo ai componenti del comitato esecutivo una clausola che impedisca a chi ha incarichi di partito quella di ricoprire il ruolo di coordinatore, vice coordinatore e segretario. Vogliamo una consulta dei giovani pulita, senza ingerenze partitiche».

Statuto bloccato

La consulta giovanile era uno dei (tanti) punti in comune nei programmi delle tre liste in corsa nel giugno 2022. L’attuale maggioranza programmava l'istituzione dell’organismo entro i 100 giorni dalle amministrative: ne sono trascorsi 431. Un collettivo composto per lo più dagli stessi giovani (under 30) che si erano candidati nelle rispettive liste, si era già formato. Un gruppo che, teoricamente, voleva mettere da parte le divergenze politiche. C'era anche una bozza di statuto.

«Dopo diverse riunioni della commissione Statuti e regolamenti, lo statuto della consulta si è bloccato», racconta Alessandro Frongia, uno dei giovani in questione, che nel mentre è diventato segretario del Pd paesano. «Vietare a chi ha un incarico politico di ricoprire le cariche di vertice – prosegue – per me è un grande errore: sarebbe come essere consiglieri ma non poter stare in Consiglio comunale. La consulta è indipendente e apartitica: aggiungere quella clausola esclude semplicemente giovani che già da tempo si impegnano per la nostra comunità».

La consigliera di minoranza Stefania Spiga è in commissione e spiega: «Dopo oltre un anno mi aspettavo una rapida approvazione, la bozza era stata lavorata da un gruppo eterogeneo di ragazzi. Invece in Commissione è arrivato un testo peggiorativo, con tecnicismi assurdi e un controllo incomprensibile della Giunta. A dei giovani, solo perché consiglieri comunali o appartenenti a movimenti politici, è preclusa la possibilità di aderire. Un emendamento proposto dalla maggioranza – sottolinea – che però aveva il parere negativo del loro assessore, Raffaele Vargiu».

«Errori da non rifare»

Sulle criticità, il sindaco Madeddu ammette: «Abbiamo rivisto le nostre posizioni e dato parzialmente ragione alla consigliera Spiga. Chi ha incarichi politici può entrare ma non come coordinatore, vice o segretario. Possono stare in direttivo, però, come consiglieri. Abbiamo già avuto consulte politicizzate, non rifaremo lo stesso errore», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA