Fuori dall’Unione? In Consiglio sale la tensione  

Si va al muro contro muro sulla uscita del Comune di Tempio dall’Unione alta Gallura. Ieri nel corso della seduta aperta del Consiglio comunale, l’esponente della minoranza Fabrizio Carta (Tempio ritorna città) ha annunciato una richiesta formale di un referendum sulla questione. La sindaca Gianna Masu, lo scorso 30 giugno, ha comunicato l’uscita dall’ente a tutti i sindaci dell’Unione (della quale Tempio è centro capofila). Carta ha spiegato alla giunta che sarà necessaria una doppia votazione (con maggioranza qualificata) in Consiglio comunale e ha attaccato la sindaca: «Avete compromesso i rapporti con le comunità del nostro territorio». La consigliera Anna Paola Aisoni ha contestato la giunta: «Non possiamo mandare a quel paese gli altri Comuni se vogliamo essere capoluogo». Anche il consigliere Andrea Biancareddu ha detto no all’uscita. La giunta è stata attaccata sullo “sfratto” del gruppo di Protezione civile e del Tempio calcio.

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