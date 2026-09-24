SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tempio
25 settembre 2026 alle 00:45

Fuori dall’Unione? In Consiglio sale la tensione  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si va al muro contro muro sulla uscita del Comune di Tempio dall’Unione alta Gallura. Ieri nel corso della seduta aperta del Consiglio comunale, l’esponente della minoranza Fabrizio Carta (Tempio ritorna città) ha annunciato una richiesta formale di un referendum sulla questione. La sindaca Gianna Masu, lo scorso 30 giugno, ha comunicato l’uscita dall’ente a tutti i sindaci dell’Unione (della quale Tempio è centro capofila). Carta ha spiegato alla giunta che sarà necessaria una doppia votazione (con maggioranza qualificata) in Consiglio comunale e ha attaccato la sindaca: «Avete compromesso i rapporti con le comunità del nostro territorio». La consigliera Anna Paola Aisoni ha contestato la giunta: «Non possiamo mandare a quel paese gli altri Comuni se vogliamo essere capoluogo». Anche il consigliere Andrea Biancareddu ha detto no all’uscita. La giunta è stata attaccata sullo “sfratto” del gruppo di Protezione civile e del Tempio calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Italia, Francia e Spagna nel mirino «Mosca vuole colpire con i droni»

Crosetto (oggi a Sassari): «Non serve a nessuno gettare benzina sul fuoco» 
Integrazione

La preghiera unisce tre religioni

Ortodossi, cattolici e musulmani in coro: proteggiamo i piccoli migranti 
Tania Careddu
Le nuove misure

Scuola, tetto agli stranieri e multe

Il Governo vara il decreto: vietato il burqa, corsi di italiano per le famiglie 
Salerno

Accoltellata alle spalle da uno sconosciuto

Ventitreenne ferita alla nuca e presa a pugni. «Non l’avevo mai visto prima» 