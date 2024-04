Fuori dal letargo coi turisti europei 

Dopo una Pasqua bassa da dimenticare, la Riviera esce finalmente dal letargo invernale grazie anche ai turisti dell’est e nord Europa. Famiglie e terza età per lo più, arrivati in piccoli gruppi o comitive, attirati dai prezzi low cost di primavera.Maggio, nelle previsioni, è già in forte crescita rispetto al 2023, mentre da metà giugno in poi scoppierà la stagione. Gli hotel in prima linea sul mare stanno aprendo i battenti proprio in questi giorni, prenotati da un target europeo.

Gli stranieri

Sono tornati i turisti internazionali e soprattutto i gruppi organizzati, come confermano gli addetti ai lavori. «Ormai ci siamo, – dice Stefano Visconti presidente provinciale di Federalberghi – il debutto della stagione turistica è sancito dall’arrivo delle comitive e dei gruppi organizzati dai tour operator. Vengono per l’enogastronomia, la cultura e le tradizioni». Nel centro storico di Alghero non è raro imbattersi nel grappolo di turisti in coda alla guida con la bandierina in mano. Riempiono i musei e i battelli per la Grotta di Nettuno. L’ottimo andamento del primo scorcio di stagione viene confermato anche dai titolari degli hotel cittadini. «Clientela dell’est Europa: Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, – riferisce Francesco Coronzu, dell’hotel Angedras – in una fascia di età che va dai trenta ai cinquanta». Da metà giugno i prezzi delle camere aumenteranno di un 30 per cento in molte strutture e, con la chiusura delle scuole in tutta Europa e la programmazione aeroportuale a pieno regime, gli imprenditori alberghieri si aspettano grandi numeri.

Il ponte

Per il ponte del 25 aprile apriranno anche i residences sul lungomare Lido. Alcuni sono già in attività, come il Bouganville. «A Pasqua, a causa del clima incerto e delle alte tariffe dei voli, abbiamo lavorato male, dice Francesco Mortello, direttore di una triade di complessi residenziali affacciati sulla spiaggia – invece aprile si chiuderà con un incremento delle presenze almeno del dieci per cento rispetto allo scorso anno. Certo i clienti stanno facendo molta attenzione al prezzo. Al momento abbiamo polacchi, irlandesi e slovacchi». Soffrono un po' di più gli alberghi di campagna che al momento registrano soggiorni medi di pochi giorni, con una clientela straniera, tedeschi, belgi, francesi e irlandesi. «Mancheranno i turisti sardi per il ponte, – aggiunge Bianca Bradi dell’Alghero Country Resort – perché capitando di giovedì molti avranno problemi di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA