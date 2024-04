Fuori Carboni, il Forte è amaro per i sardi 

I tennisti sardi salutano il singolare del quinto Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy. Nelle qualificazioni femminili, Barbara Dessolis lotta ma cede 6-3, 7-6(3) davanti all'ungherese Natalia Szabanin. Ko Sofia Del Balzo Ruiti (6-1, 6-2 da Arianna Zucchini), Francesca Mostallino e Ludovica Mazzucchelli (rispettivamente, 6-0, 6-0 e 6-0, 6-1 contro le tedesche Nastasja Schunk e Anne Schaefer). Tra gli uomini, Matteo Mura sfiora la vittoria (3-6, 6-4, 10-7 da Gabriele Maria Noce), mentre Alexander Fragasso perde 6-3, 6-1 con l'indiano Manas Dhamne. Eliminato dal main draw maschile Lorenzo Carboni: 6-3, 6-4 dall’americano Omni Kumar, n. 3 del seeding.

Pinna e Marrosu campioni

Marco Pinna e Livia Marrosu sono in nuovi campioni sardi di Terza Categoria. Sui campi del Tc Porto Torres, l'alfiere del Tc A.Novelli ha superato 7-6, 6-4 in finale Andrea Oronti (Torres), mentre la torresina ha battuto 6-2, 6-1 Alice Spiga (Sporting Ct Quartu). Titoli di doppio maschile per Daniel Frasconi e Davide Vargiu (Tc Terranova), femminile per Eva Piras (Torres) e Teresa Giua (Accademia Sassari), misto per Federico Citzia e Marta Mura (Tc Ghilarza).



