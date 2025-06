Fuoco vicino alla Saras: in arresto 

Per gli investigatori del Corpo forestale, ad appiccare l’incendio divampato un mese fa a ridosso della raffineria della Saras è stato Tiziano Soddu, 62 anni, originario di Villa San Pietro e residente a Sarroch, dov’è apprezzato per la passione con cui si prende cura delle aiuole del cimitero: venerdì sera, dopo essere stato sottoposto nei giorni scorsi all’interrogatorio di garanzia, è stato arrestato. Il giudice per le indagini preliminari, Giorgio Altieri, considerati “il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e il rilevantissimo pericolo per l’incolumità pubblica”, ha disposto che Soddu, accusato di incendio boschivo, dovrà stare ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico.

Intervento antincendio

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio del 29 maggio scorso a Su Leunaxi: le fiamme, spinte dal vento, avevano divorato una vasta area di pascolo alberato e macchia mediterranea e minacciato di raggiungere alcune abitazioni alla periferia del paese, insediamenti rurali e soprattutto gli impianti industriali di una delle principali raffinerie del Mediterraneo.

A sventare un potenziale disastro era stato l’intervento tempestivo delle squadre antincendio del Corpo forestale regionale, accanto alle quali avevano operato vigili del fuoco e barracelli di Sarroch: in totale, 16 operatori e cinque mezzi antincendio, oltre a un elicottero partito dalla base di Pula. Il rogo era stato circoscritto prima che causasse danni ben più gravi e le operazioni di spegnimento e bonifica si erano concluse intorno alle 17,30.

Sin da subito gli inquirenti avevano ipotizzato l’origine dolosa, tesi confermata dal ritrovamento di un ordigno incendiario rudimentale, costruito artigianalmente. Da lì sono partite le indagini: gli investigatori del Corpo forestale hanno analizzato le immagini raccolte dalle telecamere in funzione nella zona e si sono concentrati in particolari sui movimenti di un mezzo sospetto, un veicolo compatibile con quello solitamente utilizzato Soddu. Una successiva perquisizione avrebbe rafforzato il quadro indiziario a carico dell’uomo.

Silenzio sul movente

Arrestato venerdì sera, Tiziano Soddu si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha rivelato le ragioni che lo avrebbero spinto ad appiccare il fuoco in un’area tanto delicata e a rischio. Sul suo conto vale ovviamente la presunzione di innocenza.

Ieri la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha espresso «un ringraziamento sentito al Corpo forestale e di Vigilanza ambientale», diretto da Carlo Masnata, «e in particolare alla Stazione forestale di Pula», comandata dall’ispettore Massimo Sardara.

