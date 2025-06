Fuoco, un’altra giornata da incubo 

Ancora una giornata di fiamme tra Iglesias, Villamassargia e Domusnovas e intanto, mentre nella località Nuraponti si contano i danni, si aspetta di sapere se il problema dell’assenza dell’elicottero nella base di Marganai potrà essere risolto.

La paura

Ieri il primo rogo, alle 10,30, è stato localizzato e risolto rapidamente nelle campagne di Domusnovas. Il secondo, con due punti fuoco, partiti poco prima delle 13 dalla strada Provinciale 2, ha messo a rischio le campagne intorno alla frazione di Corongiu, tra i Comuni di Iglesias e Carbonia. Il rapido intervento delle squadre del Corpo forestale, vigili del fuoco, Forestas e dei volontari della protezione civile di Iglesias, Villamassargia e Carbonia, ha consentito di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area abitata. Sul posto anche l’elicottero della base di Pula che, con diversi lanci mirati, ha contribuito alle operazioni di bonifica. In cenere qualche ettaro di stoppie e macchia, restano da scoprire le cause dell’incendio.

Tra Barega e Nuraponti, per gli agenti della Forestale, e le squadre antincendio, la giornata era già iniziata all’alba con il monitoraggio delle campagne devastate dall’incendio divampato nella serata di venerdì. La prima stima è di circa trenta ettari andati a fuoco, tra campi di stoppie, macchia, canneti e aree alberate. Tra queste frutteti e oliveti. Numerose rotoballe di foraggio sono state distrutte dalle fiamme, bruciati anche alcuni cortili delle abitazioni presenti nella zona. Per fortuna non si registrano feriti o danni alle case. Patrizio Martorana, sessantunenne di Iglesias, che segue il podere di famiglia assieme alle due sorelle, racconta: «Le fiamme hanno ridotto i nostri terreni in cenere, inoltre abbiamo subito dei danni all’oliveto e al frutteto, per fortuna la casa, il fienile e il capannone sono stati salvati dalle squadre antincendio». La furia delle fiamme, spinte dal maestrale, ha distrutto tutto ciò che incontrava: «Abbiamo perso diverse balle di foraggio, erano le ultime rimaste sui campi durante la fase del ritiro – spiega il cinquantatreenne Piero Cui, commerciante e allevatore di Iglesias – Sono andati in fumo nove ettari di campi, il danno è ancora da quantificare, ma sicuramente sarà ingente». Al momento non ci sono prove certe sulle cause dell’incendio, gli investigatori della Forestale stanno ancora indagando.

La base elicotteri

Sarà intanto una procedura negoziata a tentare di colmare il vuoto lasciato dal lotto andato deserto per la base elicotteristica di Marganai, a Iglesias. Lo conferma il Servizio antincendi e logistica del Corpo Forestale, spiegando che l’amministrazione sta predisponendo l’espletamento della procedura per il lotto non aggiudicato di Marganai – l’altro lotto non aggiudicato è stato quello di Fenosu, dove comunque è arrivato l’ Airbus As332 Super Puma -.

Il lotto triennale per Iglesias, che prevedeva l’impiego di un elicottero leggero, non ha ricevuto offerte. «Le ragioni del disinteresse - osserva la direttrice del Servizio antincendi e logistica del Corpo Forestale, Stefania Murranca - affondano in un contesto di mercato in crisi: negli ultimi anni molte ditte si sono ritirate dagli appalti pubblici, anche a causa delle sanzioni Agicom del 2019». A ciò si aggiungono la concorrenza internazionale, la crescita della domanda da parte di altre regioni italiane e una carenza diffusa di piloti specializzati nella lotta agli incendi boschivi, elemento particolarmente rilevante in Sardegna, dove si contano circa 2.500 incendi l’anno.In merito alle condizioni logistiche della base di Marganai, Murranca chiarisce che non esiste alcun problema di agibilità: «In caso di aggiudicazione del lotto, l’elicottero può essere schierato regolarmente». Il capitolato d’appalto, inoltre, prevede la possibilità di utilizzare anche elisuperfici occasionali, qualora fosse necessario. È in fase di studio, in collaborazione con il Comune di Iglesias, la realizzazione di una nuova base in pianura (nel lotto di terra vicino all’impianto sportivo del Ceramica) ma si tratta di un progetto a lungo termine che non ostacola l’attuale operatività della storica base situata sopra il monte di Marganai.

