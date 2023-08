Fuoco tra Frutti d’Oro e Su Loi: l’incendio causato da un razzo 

Momenti di apprensione tra i cittadini a causa di un rogo in un terreno tra Frutti d’Oro e Su Loi. Poco prima delle 23 è scoppiato un forte incendio, così alto che era visibile dalla strada statale 195. Nel terreno in questione, tra Frutti d’Oro 2 e la chiesetta di Su Loi, sono presenti molti canneti, alberi e erba che d’estate si seccano, territorio ideale per gli incendi.

Stefano Pau che abita proprio vicino al terreno dove è scoppiato l’incendio, racconta: «Verso le 22.30 ho sentito un fischio, sembrava lo stesso rumore dei razzi tipo bengala. Inizialmente non ci ho fatto caso: poco dopo ho sentito scoppiettare, poi mi sono affacciato e tra un albero e l’altro ho visto una colonna di fuoco altissima e molto fumo. I miei vicini mi hanno raccontato che hanno visto un razzo partire, come quelli di segnalazione».

Le fiamme, continua a raccontare, «sono andate avanti per circa 40 minuti. Quando i vigili del fuoco sono arrivati l’incendio si era già quasi spento da solo. Le fiamme però fino a poco prima erano altissime, superavano anche gli alberi. In seguito sono arrivati anche i carabinieri e la protezione civile». Non si sa ancora chi ha fatto partire il razzo di segnalazione, se sia stato lanciato per un motivo valido o per scherzo. L’area dove è scoppiato l’incendio è rimasta limitata. I danni sarebbero potuti essere di gran lunga peggiori, considerando che in quella zona sono i presenti i quartieri di Frutti d’Oro, Su Spantu e Torre degli Ulivi.

