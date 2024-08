Fuoco tra Calangianus e Luras, evacuate alcune case 

Pomeriggio di paura ieri a Calangianus e Luras per un grosso incendio scoppiato poco dopo le 17 in un’area a cavallo dei territori dei due centri, a ridosso della Provinciale 136 (la Tempio Olbia). Le fiamme sono partite da un zona impervia, ma non si può escludere la matrice dolosa del rogo. Le fiamme hanno iniziato subito a divorare macchia mediterranea e sugherete nel territorio di Luras, la vegetazione dopo settimane di caldo intenso è come imbevuta di liquido infiammabile. Il fronte del fuoco ha preso la direzione dell’abitato di Calangianus. La macchina antincendio è stata allertata dai sindaci Fabio Albieri e Mauro Azzena che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni della zona periferica di Calangianus, di fatto aperta campagna, nella località di Lu Fungoni. Sul posto sono arrivati, oltre il personale del Corpo Forestale e di Forestas, anche i Vigili del Fuoco. Alcuni edifici sono stati evacuati precauzionalmente, i mezzi aerei schierati erano tre Canadair e tre elicotteri, tra i quali il Superpuma. Sono andati in fumo diverse decine di ettari, grazie alla tempestività delle operazioni di spegnimento (andate avanti sino alle 22) non ci sono state conseguenze per le persone e gli edifici.

