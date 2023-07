Fuoco sulla 554, il fumo avvolge Cagliari 

«Per fortuna avevamo ripulito il terreno, dove sono parcheggiati tir e rimorchi, da gran parte delle erbacce oramai secche. Altrimenti sarebbe stato un disastro». Davanti a una delle tante aziende con sede tra viale Monastir, via Ticca e strada statale 554, porta d’ingresso a Cagliari, le fiamme ripartono in più punti. Il fumo invade il cielo sopra Mulinu Becciu e raggiunge il resto della città. Le strade vengono chiuse al traffico per ridurre i pericoli e permettere le complicate operazioni di spegnimento delle fiamme. Le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco, della forestale e delle associazioni di volontariato riecheggiano mentre l’elicottero effettua più voli rovesciando l’acqua sulle fiamme che si avvicinano, minacciose, ai cortili di diverse attività commerciali e industriali. Una battaglia contro il tempo per evitare danni ingenti quella delle squadre antincendio in una nuova difficilissima giornata sul fronte dei roghi in tutta la Sardegna. Nell’ultimo giorno di luglio sono stati ben 22 gli incendi scoppiati nell’Isola: in otto casi oltre alle squadre a terra, sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei del servizio antincendio regionale.

Azione dolosa

Il pomeriggio difficile, con le fiamme che avvolgono prima Sestu, poi la strada statale 554 all’altezza della Motorizzazione Civile e poi Cagliari, tra la vecchia statale 131 e via Ticca, è certamente il risultato di un’azione dolosa. Perché i punti da cui sono partite le fiamme sono diversi. Troppi per essere un caso o un fatto accidentale. E non si esclude che la scia di fuoco sia opera della stessa mano criminale. Le indagini da parte dei Vigili del fuoco e corpo Forestale sono scattate subito. I mezzi e gli uomini dell’anticincendio non smettono di correre da una parte all’altra per parecchie ore. Perché i roghi prima raggiungono Sestu, sfiorando le case e avvicinandosi alla zona industriale: il fumo si alza denso, ben visibile anche da Cagliari. Poi il fuoco divora le sterpaglie attorno alla Motorizzazione Civile, lungo la strada statale 554 invasa dal fumo. Infine gli incendi devastano i terreni tra viale Monastir e via Ticca – chiuse al traffico dagli agenti della Polizia Locale e della Stradale – mettendo a rischio decine e decine di aziende. C’è chi deve lasciare la propria ditta mentre in alcuni casi le fiamme raggiungono cortili e aree mezze abbandonate, danneggiando vecchi capanni e dei camion in disuso. Soltanto a tarda sera la situazione torna alla normalità.

L’emergenza

Fiamme e paura in tutta l’Isola. A Siliqua il fuoco, dopo le 14, minaccia le abitazioni della località Cuccuru Moro, mentre a Giba sono le campagne a essere divorate da un grosso rogo, domato anche con l’intervento di due elicotteri. Incendi anche a Girasole, Nurri, Carbonia, Seui (è stato necessario anche l’intervento di un canadair decollato da Olbia) e a Posada.

