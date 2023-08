Fuoco nell’“ospedaletto” 

Doloso: il sospetto è forte. Per averne la certezza occorre aspettare l’esito delle indagini. Ieri mattina non è stato un buon risveglio per Guspini: intorno alle 8, una parte del centro di riabilitazione “Santa Maria Assunta” è andata in fumo. Le operazioni di spegnimento hanno evitato il propagarsi delle fiamme che potevano avere effetti nefasti se fossero arrivate nella zona dove risiedono i 13 anziani ospiti della Comunità integrata, situato in un’altra zona del complesso immerso nel verde. L’incendio arriva nel momento in cui si sta definendo il futuro del centro di riabilitazione: qualche giorno fa sono state effettuate delle modifiche alla legge di bilancio per permetterne l’acquisizione da parte della Regione e rimetterlo, dopo anni, in funzione.

L’incendio

Il forte vento, per una volta, ha dato una mano agli addetti allo spegnimento, spingendo le fiamme verso l’esterno e limitando i danni. Il ponticello che collegava la struttura è completamente bruciato. In fiamme anche la porta d’ingresso e una finestra. I vigili del fuoco di Sanluri sono intervenuti con autobotte. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri della stazione locale. Le indagini sono in corso e non si esclude nessuna pista. Gli inquirenti cercano di capire, anche dalle telecamere presenti nella zona, come si sia innescato l'incendio.

Il futuro

L’emendamento approvato qualche giorno fa permetterà alla Regione di acquisire il “Santa Maria Assunta”, dotato di macchinari medici ancora all'avanguardia, al fine di potenziare la rete pubblica riabilitativa. La spesa massima autorizzata per l’acquisti è di 7,5 milioni, mentre per ristrutturazione e messa in sicurezza saranno disponibili 2,5 milioni. Si prevede il funzionamento dal 2025. «Siamo fiduciosi», commenta la consigliera regionale Rossella Pinna, che si è battuta per arrivare a questo risultato: «Ora manca solo il voto finale alla legge. Sul provvedimento c’è stata la convergenza di tutte le parti politiche e si è arrivati alla norma che prevede che la struttura diventi regionale. Si tratta di un servizio necessario non solo per Guspini, ma per tutto il Sud Sardegna e parte dell'Oristanese».

