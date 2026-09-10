Fuoco nell’isola di Santa Maria, gravi danni ambientali 

Ha attraversato l’isola da parte a parte l’incendio che ieri pomeriggio ha causato pesantissimi danni ambientali sull’isola di Santa Maria, nell’arcipelago di La Maddalena. L’allarme è scattato poco dopo le 17 e sul posto è arrivato subito un elicottero del Corpo Forestale. Sono stati momenti di apprensione, le fiamme sono partite nella zona dove sono presenti diverse abitazioni. Per le operazioni di spegnimento su una vasta area sono stati inviati i mezzi aerei della macchina antincendio regionale, tre elicotteri e un Canadair, coordinati dalla sala operativa dell’Ispettorato forestale di Tempio. Si parla di circa cinque ettari di macchia mediterranea, l’indicazione è approssimativa, cancellati dal fuoco. Sul posto hanno operato anche le squadre a terra e il personale della stazione del Corpo forestale di La Maddalena. Attivate le misure per gli interventi di Protezione Civile, anche per un trasferimento di persone a La Maddalena, ma non sono stati segnalati danni a edifici o ai residenti. Alcune persone avrebbero abbandonato volontariamente le loro abitazioni che, però, non sono state raggiunte dalle fiamme. Gli investigatori, coordinati dal direttore dell’ispettorato di Tempio, Giannicola Zuccarelli, sono al lavoro. Il punto di insorgenza delle fiamme potrebbe essere vicino ad alcune abitazioni, non si esclude una condotta imprudente.

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