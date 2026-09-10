SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
La Maddalena
11 settembre 2026 alle 00:18

Fuoco nell’isola di Santa Maria, gravi danni ambientali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha attraversato l’isola da parte a parte l’incendio che ieri pomeriggio ha causato pesantissimi danni ambientali sull’isola di Santa Maria, nell’arcipelago di La Maddalena. L’allarme è scattato poco dopo le 17 e sul posto è arrivato subito un elicottero del Corpo Forestale. Sono stati momenti di apprensione, le fiamme sono partite nella zona dove sono presenti diverse abitazioni. Per le operazioni di spegnimento su una vasta area sono stati inviati i mezzi aerei della macchina antincendio regionale, tre elicotteri e un Canadair, coordinati dalla sala operativa dell’Ispettorato forestale di Tempio. Si parla di circa cinque ettari di macchia mediterranea, l’indicazione è approssimativa, cancellati dal fuoco. Sul posto hanno operato anche le squadre a terra e il personale della stazione del Corpo forestale di La Maddalena. Attivate le misure per gli interventi di Protezione Civile, anche per un trasferimento di persone a La Maddalena, ma non sono stati segnalati danni a edifici o ai residenti. Alcune persone avrebbero abbandonato volontariamente le loro abitazioni che, però, non sono state raggiunte dalle fiamme. Gli investigatori, coordinati dal direttore dell’ispettorato di Tempio, Giannicola Zuccarelli, sono al lavoro. Il punto di insorgenza delle fiamme potrebbe essere vicino ad alcune abitazioni, non si esclude una condotta imprudente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Eurallumina e Sider Alloys, le vertenze del Sulcis al Mimit

Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la Provincia 
Antonella Pani
La testimonianza

«Nessuna sentenza potrà restituirmi la mia amata Chiara»

Il dolore del padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 a Oristano 
Valeria Pinna
La visita

Tra Isili e Sorgono Bagnasco al capezzale della sanità malata

Il cardinale: ospedali modello, bisogna sfruttarne le potenzialità 
Sonia Gioia Gianfranco Locci
Corte dei Conti.

Solinas e Satta condannati a risarcire la Regione

Francesco Pinna
L’11 settembre 2001

Un quarto di secolo fa l’attacco all’America

L’attentato alle Torri gemelle e al Pentagono ha cambiato il mondo: «Spartiacque globale» 
caro-carburanti

«Più petrolio e gas made in Italy»

Meloni: commissari per facilitare le estrazioni. Gasolio, sconto prorogato 