Fuoco nella notte: case evacuate 

Ettari di verde ridotti in cenere e almeno sei case evacuate durante una notte di paura. Sono una decina le persone che hanno dovuto trovare alloggio altrove in tutta fretta.

È questo il bilancio dell’incendio appiccato ieri sera a Tortolì, almeno in tre punti diversi intorno alla zona artigianale di Monte Attu. La collina, nel triangolo tra la Fontana dei frati, il tratto della croce e l’area dei capannoni, complice il forte vento, è diventata in pochi minuti una palla di fuoco.

Per i residenti della zona è stata una notte da incubo, con l’area illuminata dai lampeggianti dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine che hanno cinturato il quartiere. Il fuoco, spinto da un mix di scirocco e libeccio che ha soffiato alla bellezza di 125 chilometri orari, ha lambito le abitazioni e, alle 22.45, i vigili del fuoco hanno dovuto procedere con l’evacuazione della prima casa. Dopodiché hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni anche altri residenti, terrorizzati dal fuoco sull’uscio.

La grande paura

Notte di follia nel quartiere di Monte Attu, dove qualcuno ha appiccato le fiamme in punti diversi, creando il panico più totale tra la comunità. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 22, quando era in corso una bufera di vento che stava provocando altri danni sul territorio. L’incendio sarebbe divampato dalla zona della Fontana dei frati, spingendosi fino a valle e minacciando alcune aziende. Il titolare di un’impresa di autonoleggio ha richiamato in tutta fretta gli autisti per spostare bus e minibus in un tratto al riparo dalle fiamme.

Le luci delle abitazioni si sono riaccese e in pochi istanti, sotto la minaccia del fuoco, l’area Pip si è illuminata a giorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento, complicatissime proprio a causa del forte vento. Carabinieri e polizia hanno chiuso i varchi d’accesso ai punti più delicati per evitare il transito dei soliti curiosi. Il personale del 115 e delle forze dell’ordine hanno avvisato i proprietari delle abitazioni anche attraverso l’utilizzo di megafoni.

Una situazione d’allarme improvvisa che ha tenuto in apprensione la cittadina di Tortolì. Tanti proprietari di attività si sono precipitati a Monte Attu per mettere in salvo aziende e animali. Dopo ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti, nel cuore di una notte faticosa, a domare le fiamme.

Ma adesso scatterà la conta dei danni causati dall’incendio.

Apprensione a Cardedu

Vasto incendio anche a Cardedu, dirimpetto la stazione di servizio: il fuoco ha tenuto col fiato sospeso la comunità.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei per spegnere l’incendio, anche questo si sospetta matrice dolosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA