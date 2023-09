Fuoco nel palazzo: evacuate 6 famiglie 

Fiamme e fumo, la corsa giù per le scale, un’intera palazzina evacuata. Nel condominio a sei piani di via della Cultura, nel quartiere Villaggio Verde, si è sfiorata la tragedia. Un incendio doloso è divampato nella notte da un vano caldaia ormai in disuso da 30 anni, diventato un deposito di materiale edilizio, piastrelle, plastica, tubi in pvc e polistirolo, che hanno alimentato le fiamme e in pochi attimi il rogo ha divorato il locale. Le lingue di fuoco si sono allungate fin sul balcone del primo piano annerendo la facciata.

L’allarme è scattato intorno alle 3 di venerdì mattina. L’odore acre di fumo ha attirato l’attenzione di un passante. Il pericolo è stato tempestivamente gestito da una pattuglia dei carabinieri di Porto Torres che, in via precauzionale, hanno fatto uscire dalle proprie abitazioni sei nuclei familiari, anziani e bambini terrorizzati, portati in braccio per le scale. «Nei loro volti tanta paura – racconta Vincenzo Solinas, inquilino di 61 anni - alcuni affetti da patologie serie sono rimasti sulla strada, mentre altri hanno trovato riparo nelle loro auto. È la seconda volta che succede, ragazzi che compiono atti vandalici e agiscono indisturbati senza controllo». Questa volta, però, poteva accadere il peggio. All’interno del vano tecnico l’enorme quantità di materiale ha favorito il propagarsi delle fiamme. L’operazione di spegnimento dell’incendio ha impegnato per oltre due ore i vigili del fuoco. Le fiamme fuoriuscivano dalle finestre del vano tecnico. Solo alle 7.30, dopo le verifiche statiche dell’edificio, i pompieri hanno deciso di farvi rientrare le famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA