Fuoco nel palazzo, due intossicati 

Terrore nella notte in un palazzo di via Manin per un incendio quasi certamente doloso partito da un’auto con le fiamme che hanno avvolto un altro mezzo e poi invaso le scale costringendo i vigili del fuoco ad evacuare tutti gli inquilini, tra cui una donna e un bambino di 10 anni portati giù con l’autoscala e poi soccorsi per un principio di intossicazione. Qualcuno durante la fuga si è portato dietro anche il cagnolino. Per fortuna non è accaduto nulla di irreparabile ma si è davvero rischiata la tragedia. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato cittadino: non si esclude il dolo ma in merito il riserbo è totale.

L’allarme

Le fiamme pare siano partite da un’auto parcheggiata sulla strada, proprio a ridosso del palazzo, e poi si sono propagate a una seconda vettura e nel garage. Ma è solo un’ipotesi. L’allarme per fortuna è stato immediato, lanciato dagli stessi inquilini della palazzina e dagli automobilisti che passavano in via Manin. Immediata la mobilitazione dei Vigili del fuoco, arrivati con diverse squadre e con le scale per salire ai piani di sopra.

Il fumo ha subito invaso il vano scala e gli appartamenti. Ad un certo punto la situazione sembrava precipitare con i Vigili del fuoco che rompendo ogni indugio, hanno evacuato l'intera struttura con l'ausilio di un'autoscala. Tra le persone soccorse anche una donna e un bimbo di 10 anni, trasportati in ospedale con le ambulanze arrivate sul posto. Per fortuna nulla di grave: i due si sono ripresi subito.Il lavoro di spegnimento è andato avanti per alcune ore tra decine di persone che facevano capolino in strada, il suono delle sirene, le voci che si rincorrevano e la paura cessata solo quando le fiamme sono state circoscritte e domate. Subito dopo è iniziata la messa in sicurezza dell’edificio col controllo minuzioso della struttura aggredita dal rogo. Più tardi i residenti sono potuti rientrare a casa.

Le indagini

Resta il mistero di quanto accaduto e restano anche i danni: da accertare se le fiamme siano partite dall’auto o dal garage al cui interno è bruciato materiale tossico col fumo che ha annerito completamente il vano scala.

Gli agenti del Commissariato avrebbero già in mano le immagini di alcune telecamere. In mattinata sono state raccolte alcune testimonianze che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Alcune persone sarebbero state comunque convocate nella sede del Commissariato di via Firenze da dove nella mattinata di ieri è partito anche il primo rapporto informativo sulla vicenda destinato alla Procura della Repubblica.

