Fuoco nel condominio:  paura in centro, una donna intossicata 

Inizialmente chi ha visto il fumo uscire dalla finestra ha temuto per l’incolumità degli abitanti della palazzina di via I maggio. Il pensiero di chi ha allertato vigili del fuoco e 118 è corso proprio ai condomini dell’edificio in cui sono divampate le fiamme ci vive, temendo che qualcuno potesse essere rimasto intrappolato.

Poi è stato accertato che una sola donna ha subito lievi conseguenze e ha avuto bisogno di alcune cure, effettuate sul posto dal personale del 118, per aver inalato fumi di combustione. Il fatto è successo intorno alle 11 di ieri, in una struttura che insiste sulla via delle scuole. Le fiamme sono divampate nel vano scala. Qui il fuoco ha divorato alcuni attrezzi da lavoro, mentre il fumo ha invaso i piani superiori.

Negli appartamenti, in quel momento, c’erano diversi inquilini, alcuni dei quali con età avanzata. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Nuoro hanno raccolto la richiesta d’aiuto di una persona che ha chiamato dopo aver assistito alla fuoriuscita di fumo dalla finestra. Sul posto sono arrivate le squadre dal distaccamento di Lanusei e due ambulanze del 118, la medicalizzata e la Croce verde di Tertenia. Una 54enne è stata soccorsa dal personale sanitario per le inalazioni dei fumi, ma le sue condizioni sono migliorate nel corso dei minuti tanto che non è stato necessario neppure il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. In via I Maggio ha operato anche un equipaggio dei carabinieri. (ro. se.)

