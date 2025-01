«Fuoco nei due piani: è doloso» 

L’ipotesi finale dei pompieri è che ci siano stati due incendi contemporanei il 2 agosto 2017 nell’abitazione di via Cristoforo Colombo 31, a Carbonia: uno al piano terra e uno al primo piano. Una casistica pressoché impossibile con un corto circuito, almeno in statistica, compatibile dunque solo con il dolo. È quanto, in estrema sintesi, ha sostenuto ieri mattina davanti alla Corte d’assise di Cagliari, l’ingegnere dei vigili del fuoco, Nicola Soro, intervenuto dopo il rogo e chiamato dal pubblico ministero Paolo De Angelis nel processo contro Giuseppe Demurtas, 65 anni, accusato di aver ucciso la moglie disabile Anna Maria Merola, 59 anni, nel rogo della loro abitazione.

Il dibattimento

Entra dunque nel vivo il dibattimento davanti alla Corte presieduta dal giudice Simone Nespoli (a latere la collega Giulia Tronci). Ieri è stato chiamato dall’accusa l’ingegnere dei vigili del fuoco che ha stilato alcune ipotesi sull’origine del rogo costato la vita all’ex infermiera, che da tempo aveva problemi di deambulazione e si muoveva con difficoltà, morta poi soffocata per le esalazioni di fumo. Il testimone, inoltre, ha riferito che i 700 gradi raggiunti nel corso dell’incendio non sarebbero compatibili con l’ipotesi iniziale di un corto circuito dello split del climatizzatore. La difesa dell’ex poliziotto, ora imputato, ha contestato - attraverso gli avvocati Agostinangelo Marras e Lorenzo Perra - il fatto che in una prima relazione il testimone avesse indicato come probabile un unico incendio, poi poi approfondire e sposare l’ipotesi l’incendio doloso. Non è stato invece sentito dai giudici il consulente del pm, l’ufficiale dei carabinieri Marcello Magione, esperto di fuochi e combustioni: la sua consulenza si sarebbe basata anche sul racconto di alcuni testimoni, da qui la richiesta dei difensori alla Corte di escluderla. I giudici si sono riservati e dovranno decidere se sentire o meno l’esperto.

La vicenda

Anna Maria Merola era rimasta imprigionata nell'edificio mentre divampava il rogo. Erano le 4.30 del mattino e si erano salvati, riportando lesioni per fortuna non gravi, sia il marito che i due figli e le loro compagne. I vigili del fuoco l'avevano trovata distesa sui gradini che portano al primo piano, vicino al servoscala, con i piedi rivolti verso il piano terra. Probabilmente stava tentando di sfuggire al fuoco. Il colonnello del Ris di Cagliari, Marco Palanca, ha sostenuto che «frammenti di battiscopa contenevano tracce di benzene». Per l’accusa, dunque, le fiamme sarebbero state alimentate con un accelerante a base di benzina. Nella prossima udienza la Corte d’assise scioglierà la riserva se sentire o meno il consulente della Procura, ma saranno convocati anche altri vigili del fuoco. In aula era presente Giuseppe Demurtas che ha sempre ribadito con forza la sua innocenza. In un primo momento era finito nei guai anche uno dei figli della donna deceduta, il trentenne Roberto Demurtas, accusato di maltrattamento. Ma poi il processo in abbreviato ha stabilito che non ha commesso il fatto. Contestazione, quella di maltrattamenti, sollevata anche nei confronti del padre, accusato anche di omicidio volontario e incendio.

