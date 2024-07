Fuoco lungo la 130 e la Provinciale 88 

Paura, ieri mattina sulla Statale 130, per un rogo divampato intorno alle 10,30 all’altezza del km 34, in territorio di Siliqua, nella cunetta che costeggia la carreggiata in direzione Iglesias. Spinte dal vento, le fiamme hanno aggredito campi di stoppie e rimboschimenti e dopo aver percorso qualche chilometro hanno raggiunto e superato la strada provinciale 88.

Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco di Carbonia e della protezione civile di Siliqua, Villamassargia e Iglesias. Sono intervenuto tre elicotteri antincendio decollati dalle basi operative di Pula, Villasalto e Fenosu: i loro lanci hanno impedito che le fiamme raggiungessero la pineta di Musei.

Non si sono registrati danni a case, persone o animali. Disagi invece per il traffico, rallentato sulla 130 e bloccato dai carabinieri di Vallermosa sulla Provinciale 88 nei momenti in cui il fumo era più denso.

